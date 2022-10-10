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У відповідь на удари Росії в ЄС пообіцяли Україні додаткову військову підтримку

Валентина Летяк, редакторка стрічки
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

В Євросоюзі засудили ракетні удари РФ 10 жовтня і заявили про надання Україні додаткової військової підтримки.

– Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в XXI столітті. Я засуджую їх найсуворіше, – написав у Twitter верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він запевнив у непохитній підтримці України з боку Європи:

– Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається.

 

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10 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ять людей, 51 поранено.

Найбільше ударів ворог завдав по правому берегу столиці, зокрема по Шевченківському та Святошинському районах.

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