У відповідь на удари Росії в ЄС пообіцяли Україні додаткову військову підтримку

В Євросоюзі засудили ракетні удари РФ 10 жовтня і заявили про надання Україні додаткової військової підтримки.

Він запевнив у непохитній підтримці України з боку Європи:

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.

Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.

We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022