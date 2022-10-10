У відповідь на удари Росії в ЄС пообіцяли Україні додаткову військову підтримку

Жовтень, 10 в 16:09

В Євросоюзі засудили ракетні удари РФ 10 жовтня і заявили про надання Україні додаткової військової підтримки.

– Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в XXI столітті. Я засуджую їх найсуворіше, – написав у Twitter верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він запевнив у непохитній підтримці України з боку Європи:

– Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається.

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Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine. Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms. We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

10 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ять людей, 51 поранено.

Найбільше ударів ворог завдав по правому берегу столиці, зокрема по Шевченківському та Святошинському районах.