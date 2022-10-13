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Ердоган запропонував Путіну продовжити зернову угоду

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ердоган запропонував Путіну продовжити зернову угоду
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну продовжити дію зернової угоди, завдяки якій з’явилася можливість відкрити чорноморські порти для експорту українського зерна.

– Ми сповнені рішучості збільшити та продовжити експорт зерна в рамках Стамбульської угоди, – зазначив Ердоган.

Він наголосив, що дія домовленості має стосуватися також перевезення російського зерна та добрив через Туреччину.

Напередодні Путін заявив, що експорт зерна та добрив РФ не піддається прямим санкціям Заходу, проте має проблеми з доступом до іноземних портів та отриманням страховки.

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Російський диктатор сказав, що Туреччина – це один з надійних маршрутів для доставлення газу на територію країн-членів Європейського Союзу, запропонувавши створити “газовий хаб”.

Іноземні видання припускають, що агресор Росія хоче зберегти енергетичний вплив на Європу та переправити постачання газу з пошкодженого внаслідок вибухів трубопроводу Північний потік.

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Джерело: Sky News
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