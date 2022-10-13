Міністри країн НАТО сприймають Україну як східний щит для всієї Європи – Резніков

Жовтень, 13 в 20:51

Міністри держав-членів НАТО сприймають Україну як східний щит для всієї Європи, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Про це повідомляє спеціальний кореспондент ICTV Володимир Рунець.

– Обговорювали питання налагодження індустрії, виробництва боєзапасів, нових систем, яких ми потребуємо. Вони (міністри країн НАТО, – Ред.) кажуть: Олексію, що потрібно буде через 6, 8, 12 місяців? Незалежно від того, коли завершиться ця війна нашою перемогою, вони розуміють, що потрібно буде посилювати оборону України. Вони вже сприймають мій аргумент, що Україна – це східний щит всієї Європи. Я дуже чітко намалював – 2,4 тис. км. Це Білорусь, Росія та тимчасово окуповані території – це 2,4 тис. км, з яких 1,3 тис. – реальна лінія фронту.

За його словами, міністри держав-членів НАТО, які займали нейтральну позицію у питанні війни Росії, тепер активно підтримують Україну в боротьбі за свободу та незалежність.

Зараз дивляться

– Навіть ті міністри, які були раніше, ну скажімо так, обережнішу позицію займали, зараз дуже активні та проактивні. Я слухав промови, і кожен раз: Олексію, передай українцям, ми пишаємося вами, ви нас надихаєте, ми вражені, ми в захваті від вас, і дякуємо вам. І кожного разу звучить дві базові речі. Перше: ви ведете війну не тільки за себе, ви ведете війну за нас, за весь демократичний світ. І це не пафос, це слова кожного з міністрів. І друге: ми тебе запевняємо, ми будемо з вами до кінця, скільки потрібно часу, ми готові з вами стояти. Коротка, середня, довга перспектива.

Після масованих ракетних ударів на території України, завданих російською армією, все більше країн починає підтримувати Україну та надавати військову допомогу, запевнив Резніков.