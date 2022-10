Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX не фінансуватиме обслуговування станцій Starlink в Україні.

Про це Маск написав у Twitter.

Так, один із користувачів Twitter Соєр Меррітт написав, що рішення SpaceX є розумним, адже не слід очікувати, що компанія приватного сектору буде постійно фінансувати обслуговування станцій. Він також зауважив, що SpaceX з радістю продовжить обслуговування терміналів, але вже за державні гроші.

Ще один користувач зазначив, що річний дохід SpaceX становить лише близько 2 млрд доларів, що не є великим доходом порівняно з тим, що компанія жертвує.

Своєю чергою Ілон Маск зауважив, що SpaceX не просить відшкодувати витрати, але також не може нескінченно фінансувати систему, що існує, і надсилати ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані в 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства.

Засновник SpaceX також додав, що Starlink все ще втрачає гроші, а групі супутників на низькій орбіті дуже важко уникнути банкрутства.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.

— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022