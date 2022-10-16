Рада ЄС із закордонних справ розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Жовтень, 16 в 19:09

У Люксембурзі відбудеться зустріч членів Ради Європейського Союзу з закордонних справ, в рамках якої планують обговорити дев’ятий пакет санкцій проти країни-агресора Російської Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі Twitter. За його словами, глави МЗС держав-членів Євросоюзу закликають надавати більше допомоги Україні.

– Міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть до більшої підтримки України, вестиму роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини РФ, – запевняє він.

В Європейському Союзі висунули ініціативу запровадити проти Білорусі всі санкції, які діють проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.