Жовтень, 17 в 14:50

Європейський Союз оголосив про виділення ще €500 млн військової допомоги для України.

Про ухвалення такого рішення поінформував високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Кошти, як і раніше, виділятимуть через Європейський фонд миру (European Peace Facility). Це інструмент Євросоюзу, який покриває фінансування в оборонній та військовій сферах.

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Це вже шостий транш від ЄС з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави. Таким чином, загальна сума військової допомоги Україні з боку ЄС зросте до €3,1 млрд.

– Поки Дмитро Кулеба звертається до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу Євросоюзу до €3,1 млрд і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові атаки Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її, – наголосив Боррель у своєму Twitter-акаунті.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine. Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, новий пакет підтримки відповідає поточним пріоритетам, визначеним Києвом.

Шостий транш буде розподілений таким чином:

• €490 млн на військову техніку для української армії;

• €10 млн – на фінансування поставок обладнання та матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо.

Крім того, передбачено технічне обслуговування та ремонт вже наданої Україні військової техніки.

Попередні транші військової допомоги для України Євросоюз погодив 28 лютого, 23 березня, 13 квітня, 23 травня та 21 липня 2022 року.