Європейський Союз оголосив про виділення ще €500 млн військової допомоги для України.

Про ухвалення такого рішення поінформував високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Кошти, як і раніше, виділятимуть через Європейський фонд миру (European Peace Facility). Це інструмент Євросоюзу, який покриває фінансування в оборонній та військовій сферах.

Це вже шостий транш від ЄС з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави. Таким чином, загальна сума військової допомоги Україні з боку ЄС зросте до €3,1 млрд.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.

Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022