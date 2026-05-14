Служба безпеки України заявила про викриття міжнародного злочинного угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції та купувати морські судна для так званого “тіньового флоту”.

Про це повідомили у СБУ.

Схема постачання кораблів для РФ: що відомо

За даними слідства, до угруповання входили громадяни України та іноземці.

Зараз дивляться

Фігуранти підшукували та купували необхідні судна у європейських країнах, займалися юридичним оформленням та підбором екіпажів.

Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційне обладнання та прямували до визначених точок у нейтральних водах.

Там судна таємно передавали представникам Росії.

У СБУ зазначають, що РФ використовує ці кораблі для потреб нафтової галузі у межах “тіньового флоту”.

Зокрема, правоохоронці задокументували постачання буксирів, які супроводжують великотоннажні нафтові танкери під час заходу в порти.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників схеми на території України.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ додали, що слідчі дії тривають, а правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема громадян третіх країн.