СБУ викрила схему постачання кораблів для “тіньового флоту” РФ
- СБУ викрила схему постачання суден для "тіньового флоту" РФ.
- До угруповання входили українці та іноземці.
Служба безпеки України заявила про викриття міжнародного злочинного угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції та купувати морські судна для так званого “тіньового флоту”.
Про це повідомили у СБУ.
Схема постачання кораблів для РФ: що відомо
За даними слідства, до угруповання входили громадяни України та іноземці.
Фігуранти підшукували та купували необхідні судна у європейських країнах, займалися юридичним оформленням та підбором екіпажів.
Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційне обладнання та прямували до визначених точок у нейтральних водах.
Там судна таємно передавали представникам Росії.
У СБУ зазначають, що РФ використовує ці кораблі для потреб нафтової галузі у межах “тіньового флоту”.
Зокрема, правоохоронці задокументували постачання буксирів, які супроводжують великотоннажні нафтові танкери під час заходу в порти.
Співробітники СБУ затримали одного з учасників схеми на території України.
Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У СБУ додали, що слідчі дії тривають, а правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема громадян третіх країн.