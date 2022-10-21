Україна може розраховувати на отримання €18 млрд від ЄС у 2023 році – глава Єврокомісії

Жовтень, 21 в 17:24

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступного року Україна може розраховувати на отримання €18 млрд для задоволення основних потреб.

Про це вона сказала за підсумками дводенного засідання Євроради на рівні лідерів країн – членів ЄС у Брюсселі.

Фон дер Ляєн нагадала, що раніше була узгоджена макрофінансова допомога для України в розмірі €9 млрд, яка буде частково виділена до кінця цього року. З початку цього року ЄС підтримав Україну на суму €19 млрд.

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Вона наголосила, що для України дуже важливо мати передбачуваний та стабільний потік доходів.

— Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно €3-4 млрд на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. І ці €3-4 млрд повинні фінансуватися ЄС, нашими американськими друзями і фінансовими інститутами. Тому дискусія зосереджувалася на сумі €1,5 млрд на місяць для України, яка фінансуватиметься ЄС, – заявила вона.

Глава Єврокомісії уточнила, що в цілому наступного року за допомогою Євросоюзу, США і міжнародних фінансових організацій сума, на яку Україна зможе розраховувати, становитиме €18 млрд.

За її словами, міністрам фінансів доручили розробити належний механізм. Вона додала, що також було доцільно надіслати сигнал Україні, наскільки важливим є цей надійний потік доходу.

20-21 жовтня у Брюсселі відбулася дводенна зустріч глав держав та урядів країн ЄС. Вона була присвячена пошуку рішень для поточної енергетичної кризи, що була спровокована діями РФ.

Лідери країн ЄС також розглянули ситуацію в Україні та підтвердили готовність продовжувати підтримку у її боротьбі проти російського вторгнення.