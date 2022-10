Росія перебуває у Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах – Кулеба

Країна-агресор Російська Федерація не має залишатися постійним членом Ради безпеки ООН після вчинення численних воєнних злочинів на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, Росія загрожує енергетичній та продовольчій безпеці різних країн світу.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy

Зараз дивляться

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022