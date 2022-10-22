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Росія перебуває у Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах – Кулеба

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Країна-агресор Російська Федерація не має залишатися постійним членом Ради безпеки ООН після вчинення численних воєнних злочинів на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, Росія загрожує енергетичній та продовольчій безпеці різних країн світу.

– Здійснивши злочин агресії проти України, численні воєнні злочини, підірвавши глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, чи повинна Росія, як і раніше, займати місце постійного члена Ради безпеки ООН? Пам’ятайте, що Росія перебуває там на сумнівних юридичних підставах, – наголосив Кулеба.

Лише сьогодні під ракетний терор РФ потрапили об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури у Волинській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

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