Росія перебуває у Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах – Кулеба

Жовтень, 22 в 20:12

Країна-агресор Російська Федерація не має залишатися постійним членом Ради безпеки ООН після вчинення численних воєнних злочинів на території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, Росія загрожує енергетичній та продовольчій безпеці різних країн світу.

– Здійснивши злочин агресії проти України, численні воєнні злочини, підірвавши глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, чи повинна Росія, як і раніше, займати місце постійного члена Ради безпеки ООН? Пам’ятайте, що Росія перебуває там на сумнівних юридичних підставах, – наголосив Кулеба.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy Зараз дивляться — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Лише сьогодні під ракетний терор РФ потрапили об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури у Волинській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.