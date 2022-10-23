Росіяни звинувачують у тому, що планують самі: Кулеба спростував заяви РФ про “брудну бомбу”
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував брехню Росії про нібито плани України застосувати “брудну бомбу”. За його словами, РФ часто висловлює звинувачення проти інших у тому, що самостійно планує здійснити.
– Брехня Росії про нібито плани України застосувати “брудну бомбу” настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – Ред.). Ми не маємо жодних “брудних бомб” і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, – вважає Кулеба.
Сьогодні стало відомо, що російські пропагандисти поширюють брехню про нібито наявність в України “брудної бомби”.
Зокрема, міністр оборони РФ під час телефонних розмов з представниками уряду Франції та Туреччини заявив про “провокації”, які нібито готують ЗСУ.
У російських виданнях зазначають, що глава Міноборони РФ “сьогодні телефонує своїм колегам у всьому світі, щоб повідомити про цю новину”.