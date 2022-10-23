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Росіяни звинувачують у тому, що планують самі: Кулеба спростував заяви РФ про “брудну бомбу”

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував брехню Росії про нібито плани України застосувати “брудну бомбу”. За його словами, РФ часто висловлює звинувачення проти інших у тому, що самостійно планує здійснити.

– Брехня Росії про нібито плани України застосувати “брудну бомбу” настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – Ред.). Ми не маємо жодних “брудних бомб” і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, – вважає Кулеба.

Сьогодні стало відомо, що російські пропагандисти поширюють брехню про нібито наявність в України “брудної бомби”.

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Зокрема, міністр оборони РФ під час телефонних розмов з представниками уряду Франції та Туреччини заявив про “провокації”, які нібито готують ЗСУ.

У російських виданнях зазначають, що глава Міноборони РФ “сьогодні телефонує своїм колегам у всьому світі, щоб повідомити про цю новину”.

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