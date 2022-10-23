Третій термін: Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п’ять років
Сі Цзіньпіна затвердили на посаді лідера Китаю на третій п’ятирічний термін.
Таке рішення ухвалили у неділю, 23 жовтня, після ХХ з’їзду Комуністичної партії, де внесли відповідні поправки до Конституції.
Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою “місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна”.
Під час промови очільник КНР сказав, що “розвиток Китаю не може залишити світ, і світовий розвиток потребує Китаю”.
Крім цього, Сі Цзіньпін пригрозив Тайваню, заявивши про мету “великого омолодження китайської нації”, для чого потрібне “поглинання острова”.
Нагадаємо, що у 2018 році глава КНР скасував обмеження на два президентські терміни, дозволивши собі правити безстроково.
Також Сі Цзіньпін втретє поспіль обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК. Тим часом обмеження у два терміни продовжують діяти щодо інших членів китайського керівництва.