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Третій термін: Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п’ять років

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Сі Цзіньпіна затвердили на посаді лідера Китаю на третій п’ятирічний термін.

Таке рішення ухвалили у неділю, 23 жовтня, після ХХ з’їзду Комуністичної партії, де внесли відповідні поправки до Конституції.

Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою “місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна”.

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Під час промови очільник КНР сказав, що “розвиток Китаю не може залишити світ, і світовий розвиток потребує Китаю”.

Крім цього, Сі Цзіньпін пригрозив Тайваню, заявивши про мету “великого омолодження китайської нації”, для чого потрібне “поглинання острова”.

Нагадаємо, що у 2018 році глава КНР скасував обмеження на два президентські терміни, дозволивши собі правити безстроково.

Також Сі Цзіньпін втретє поспіль обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК. Тим часом обмеження у два терміни продовжують діяти щодо інших членів китайського керівництва.

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Джерело: The Guardian
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