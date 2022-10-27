Жовтень, 27 в 12:22

Україні зараз потрібні не лише плани післявоєнної відбудови, але й фінансова та військова підтримка, щоб вистояти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю польському виданню Fakt.pl та німецькому Bild. Політик розмовляв із журналістами в Берліні, де 25 жовтня відбулася Міжнародна експертна конференція з питань відбудови та модернізації України.

– Ми зосереджуємося на дуже важливій темі: як ми будемо відбудовувати Україну. Але є ще важливіше питання, яке потрібно вирішити: як Україні отримати достатньо зброї, щоб закінчити цю війну? Добре говорити про майбутню підтримку, “плани Маршалла” тощо. Однак сьогодні Україна перебуває під величезним тиском, попри її нещодавні успіхи у війні проти РФ, – зазначив Моравецький.

Він нагадав, що лише протягом останніх двох тижнів Росія випустила по українській території сотні ракет та дронів-камікадзе. Окупанти свідомо руйнують енергетичну інфраструктуру – електростанції та тепломережі, щоб українці взимку не мали ні світла, ні тепла.

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– Тому допомога потрібна зараз. Україні потрібні гроші та зброя, а не “плани”! – наголосив прем’єр Польщі.

За його словами, найбільш надійними партнерами України зараз є країни східного флангу: Фінляндія, країни Балтії, Чехія, Словаччина та Румунія.

– Вони відчувають загрозу безпосередньо від Путіна, тому добре усвідомлюють небезпеку і рішуче підтримують Україну, – повідомив Моравецький.

Він запевнив, що Польща та решта зазначених держав борються за те, щоб тиск на Росію не зменшувався. Оскільки деякі західні країни можуть “втрачати з поля зору страждання українців”, зосереджуючись на тому, як пережити майбутню зиму.

Моравецький також розкритикував Німеччину за недостатню військову допомогу для України. Він зазначив, що ФРН як одна з найбагатших країн Європи та один із найбільших експортерів зброї у світі могла б зробити значно більше для захисту європейських цінностей. Зокрема, Берлін міг би надати бойові танки, важку артилерію, боєприпаси – усе, що зараз необхідно для перемоги над російськими військами.

У цьому контексті Моравецький заявив, що деякі країни все ще хотіли б вести бізнес з Росією та енергетично залежні від неї.

– Такі країни, як США та Велика Британія, надають зброю, щоб допомогти Україні перемогти. У мене склалося враження, що деякі лідери Євросоюзу воліли б, щоб все знову було по-старому. Відповідно до ідеї, що війну можна завершити і поразкою України, – додав він.

Як відомо, під час конференції в Берліні президент України Володимир Зеленський звернувся до країн ЄС із закликом створити фінансовий Рамштайн для реконструкції та відновлення української економіки.

Він також пояснив, що допомога Україні з боку союзників повинна передбачати чотири складові, які стосуються безпеки. Йдеться про безпеку в небі та на землі, фінансову безпеку, а також про інституційну спроможність нашої країни.

Джерело: Fakt.pl