Прикордонники значно посилили охорону кордону з Росією та Білоруссю – Демченко

Жовтень, 28 в 14:45

В Україні значно посилили охорону на ділянках державного кордону з Росією, Білоруссю та Молдовою біля невизнаного Придністров’я. Цим напрямкам прикордонники приділяють найбільше уваги, щоб не допустити ескалації.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу 28 жовтня. На його думку, загроза повторного вторгнення з території Білорусі досі залишається.

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Демченко запевняє, що у разі реальної загрози Сили оборони біля кордонів України готові до розвитку будь-яких ситуацій та сильної відповіді ворогу.

За словами речника Держприкордонслужби, наразі не спостерігаються змін ситуації, тому вона контрольована. Водночас армія Білорусі продовжує заходи з прикриття кордону в межах Брестської та Гомельської областей. Кількість солдатів не змінюється, попри те, що підрозділи на цьому напрямку перебувають на ротаційній основі.

Проте Білорусь не припиняє підтримувати Росію в злочинних діях у війні проти України, оскільки надалі надає окупантам територію країни, повітряний простір та інфраструктуру, наголосив Демченко.