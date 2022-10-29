Потрібно припинити “голодні ігри”: Кулеба про заяву РФ про вихід з зернової угоди

Жовтень, 29 в 19:01

Україна неодноразово попереджала про плани країни-агресора Росії зірвати зернову угоду, особливо після надуманих приводів Москви для блокування морського коридору.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ висунути вимоги до Росії, щоб вона повернулася до виконання своїх зобов’язань.

– Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.

Попри заяву російського Міністерства оборони, Україна очікує реакцію Туреччини та ООН, наголосив речник президента Сергій Нікіфоров.

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– Україна не підписувала з РФ жодних “зернових угод”. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з РФ жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів, – наголосив він.

Росія оголосила про вихід із зернової угоди через нічні вибухи у Севастополі, внаслідок яких пошкоджено, зокрема, декілька кораблів Чорноморського флоту РФ. У Міноборони РФ заявили про причетність України до вибухів у Криму, однак Україна не підтверджувала цю заяву.