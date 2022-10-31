Росії немає місця за цивілізованим столом, є лише трибунал – Подоляк

Жовтень, 30 в 23:00

Російській Федерації немає місця за цивілізованим столом, так само як і для переговорів зі Сполученими Штатами Америки. РФ має програти повномасштабну війну, яку вона розпочала проти України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Росії час це усвідомити, а воєнні злочинці РФ мають сісти до в’язниці.

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– Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції “повернутися назад, у січень 2022 року”. І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни, – вважає Подоляк.

Він поставив питання, чому досі триває дискусія щодо питання, що робити з конфіскованими російськими $330 та яхтами путінських олігархів. Зруйновані міста та кров українських дітей мають покласти край цій темі — російські активи мають бути передані українцям, а РФ повинна заплатити, переконаний Подоляк.