Жовтень, 30 в 21:08

У неділю, 30 жовтня, на головній площі Праги пройшла акція проти зростання протесту й екстремізму.

Учасники заходу підтримали Україну у війні проти Росії, а також засудили проросійську акцію кількома днями раніше.

Організатором протесту стала група Мільйони моментів за демократію. Учасники акції тримали в руках прапори Чехії, США, НАТО й України.

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На сцені були плакати з написами Чехія проти страху і Ми можемо дати цьому раду.

– Дякуємо, що прийшли подивитися своєму страху в очі. Зрозуміло, що багато хто боїться. Та це не завжди погано. Страх – хороший слуга, який допомагає нам виживати, – заявили організатори.

Учасникам мітингу показали відеозвернення першої леді України Олени Зеленської, яка закликала їх не забувати про те, що відбувається на території нашої держави.

– Ми не дозволимо Росії затягнути нас чи увесь світ у темряву. Темрява ніколи не переможе. Якщо люди не заплющуватимуть очі на війну, наше світло ніколи не згасне, – сказала Зеленська.