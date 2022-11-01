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Ердоган висловив впевненість, що питання “зернової угоди” вирішиться позитивно

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ердоган висловив впевненість, що питання “зернової угоди” вирішиться позитивно
Фото: Depositphotos

Питання продовження дії зернової угоди для перевезення української агропродукції через Чорне море може бути вирішено позитивно.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган за підсумками телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації.

– Висловлюємо впевненість, що співпрацю, орієнтовану на розв’язання цього питання, як і в багатьох інших питаннях, буде налагоджено. Президент Ердоган наголосив, що у разі розв’язання зернової кризи через конструктивний підхід, будуть заохочені кроки, необхідні для повернення до переговорів, – йдеться у повідомленні.

У Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини зазначили, що під час переговорів вони обговорили регіональні питання, зокрема, останні події у повномасштабній війні, розв’язаній Російською Федерацією проти України.

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За словами Ердогана, Туреччина надалі вживатиме необхідних заходів зі всіма сторонами для розв’язання проблем у рамках Стамбульської угоди для продовження постачання українського зерна та агропродукції.

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