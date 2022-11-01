Ердоган висловив впевненість, що питання “зернової угоди” вирішиться позитивно
Питання продовження дії зернової угоди для перевезення української агропродукції через Чорне море може бути вирішено позитивно.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган за підсумками телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації.
– Висловлюємо впевненість, що співпрацю, орієнтовану на розв’язання цього питання, як і в багатьох інших питаннях, буде налагоджено. Президент Ердоган наголосив, що у разі розв’язання зернової кризи через конструктивний підхід, будуть заохочені кроки, необхідні для повернення до переговорів, – йдеться у повідомленні.
У Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини зазначили, що під час переговорів вони обговорили регіональні питання, зокрема, останні події у повномасштабній війні, розв’язаній Російською Федерацією проти України.
За словами Ердогана, Туреччина надалі вживатиме необхідних заходів зі всіма сторонами для розв’язання проблем у рамках Стамбульської угоди для продовження постачання українського зерна та агропродукції.