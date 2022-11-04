Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу в НАТО – Столтенберг

Листопад, 03 в 22:11

Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, тому генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг закликає Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

– Очевидно, що Фінляндія і Швеція виконали умови меморандуму, зобов’язалися здійснювати довгострокове партнерство з Туреччиною, – наголосив він.

Столтенберг зазначив, що Швеція та Фінляндія дуже сильно збільшили співпрацю з Туреччиною у сфері контртероризму, зокрема, було створено новий механізм координації, який діє на постійній основі.

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Водночас Швеція має намір посилити відповідальність за фінансування тероризму та ухвалити законопроєкт про заборону участі у відповідних злочинних організаціях.

Генсек вважає, що повноцінний вступ Фінляндії та Швеції зробить НАТО сильнішим, а громадян країн ще захищенішими.