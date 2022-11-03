Листопад, 03 в 19:25

Комітет із закордонних справ Палати депутатів парламенту Чехії ухвалив резолюцію, в якій визнав режим у РФ терористичним та закликав до подальшої підтримки України.

Як інформує місцеве видання Ceske Noviny, за документ проголосували 12 із 14 депутатів-членів комітету.

– Комітет із закордонних справ… визначає терористичним чинний російський режим, відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, – наголошується в документі.

У резолюції засуджується повномасштабна російська агресія проти України: зокрема, масовані атаки на мирне населення, цивільні об’єкти, а також ключові об’єкти інфраструктури. Зазначається, що Кремль використовує такі терористичні методи для досягнення своїх політичних цілей.

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Депутати звернули увагу на те, що основною метою останньої хвилі атак РФ була енергетична інфраструктура, а жертвами стали десятки мирних українців. Ці удари РФ призвели до скорочення або припинення постачання енергії, води чи тепла в кількох регіонах України.

Водночас перебування російських військ на Запорізькій АЕС та обстріли атомної електростанції створюють загрозу для мирного населення не лише на території України.

– Прямі чи непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та необґрунтовані звинувачення України в плануванні використання зброї масового ураження є небезпечною ескалацією напруги та загрозою загальноєвропейській безпеці, – йдеться в документі.

Комітет не визнав результати псевдореферендумів, які Кремль організував на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зазначається, що це була спроба легітимізації агресії РФ та насильницького захоплення частини території України.

– Комітет зазначає, що Росія відмовляє українському народу в праві на власну ідентичність і незалежне існування. Дії в Україні російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки влади РФ, мають ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Винні мають бути покарані, – сказано в резолюції.

Депутати підтримали зусилля міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії РФ. Крім того, вони підтримали розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських окупантів.

Члени комітету закликали міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну, “яка сьогодні захищає не лише власну територію, а й вільну та безпечну Європу”.

Крім того, вони підтримали допомогу, яку уряд Чехії надає Україні, а також зусилля чеської дипломатії щодо перегляду відносин із РФ.

Як відомо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Це перша міжнародна організація, яка наважилася на такий крок.

Що стосується держав світу, то подібні рішення наразі ухвалили країни Балтії. 18 жовтня парламент Естонії засудив анексію українських територій та оголосив РФ державою-спонсором тероризму.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму, а 10 травня Сейм Литви оголосив РФ терористичною державою.

Джерело: Ceske Noviny, Комітет із закордонних справ парламенту Чехії