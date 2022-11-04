Листопад, 04 в 17:37

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай вплинути на РФ та змусити країну-агресора припинити повномасштабну війну проти України.

Таку заяву він зробив під час візиту до Китаю, на спільному брифінгу з прем’єром Держради КНР Лі Кецяном у Пекіні.

Шольц зазначив, що загарбницьке вторгнення РФ в Україну повернуло війну на європейський континент. Канцлер додав, що своїм нападом на суверенну сусідню державу російський диктатор Володимир Путін не лише порушив міжнародне право, а й поставив під сумнів міжнародний порядок.

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Шольц нагадав, що цією війною Росія спровокувала зростання світових цін на продовольство та енергоносії. І це особливо позначається на найбідніших країнах світу.

У зв’язку з цим канцлер ФРН нагадав про роль, яку міг би відіграти Китай у цій ситуації.

– Китай – велика і впливова країна. Як глобальний політичний актор і постійний член Ради Безпеки ООН, Китай має відповідальність за мир у всьому світі. Я сказав голові КНР Сі (Цзіньпіну, – Ред.) про важливість того, щоб Китай використав свій вплив на Росію. Йдеться про дотримання принципів Статуту ООН, з якими ми всі згодні: таких як суверенітет і територіальна цілісність кожної країни, які також важливі для Китаю. РФ повинна негайно припинити свою агресію, від якої щодня страждають мирні українці, та піти з України, – наголосив Шольц, який розпочав виступ саме з теми війни.

За словами канцлера Німеччини, він та голова КНР погодилися з тим, що погрози ядерною зброєю, які лунають від Кремля, є безвідповідальними і надзвичайно небезпечними. Шольц зазначив, що РФ перетне “червону лінію”, якщо застосує цю зброю.

Він також нагадав, що світова спільнота не сприйняла псевдореферендуми, які РФ організувала на тимчасово окупованих українських територіях, та спробу Кремля їх анексувати.

Шольц закликав главу РФ не виходити із зернової угоди, в рамках якої відбувається експорт зернових з України.

– Голод не повинен ставати зброєю, – заявив німецький політик.

Прем’єр Держради КНР Лі Кецян був більш стриманий у своїх заявах та назвав війну в Україні “кризою”, висловивши сподівання, що “вона скоро завершиться”.

– Ми справді не можемо дозволити собі подальшої ескалації. Ми припускаємо, що зможемо переконати зацікавлені сторони провести мирні переговори. Зрештою, ми не хочемо, щоб мир і регіональна стабільність були порушені або похитнулися, – заявив китайський політик, не згадавши, що причиною цього є агресія РФ.

Лі Кецян додав, що Китай не хоче порушення міжнародного виробництва та ланцюгів постачання. Крім того, він визнав, що Пекін та Берлін мають різні підходи до багатьох питань.

Джерело: Сайт федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца