Листопад, 04 в 22:06

Голова Китаю Сі Цзіньпін повідомив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі.

Як інформує агентство Bloomberg, ця заява стала найбільш прямим висловлюванням китайського лідера щодо необхідності не допустити ескалації у війні РФ проти України.

Під час перших особистих переговорів із Шольцем у п’ятницю в Пекіні Сі Цзіньпін закликав світову спільноту “відкинути загрозу ядерної зброї” та виступити проти ядерної війни, щоб запобігти “кризі на Євразійському континенті”.

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– Ядерної кризи в Євразії потрібно уникнути… Світова спільнота має докласти всіх зусиль, щоб сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. При цьому застосування чи загроза застосування ядерної зброї мають бути відкинуті, – наголосив Сі Цзіньпін, слова якого цитує міністерство закордонних справ КНР.

Він також згадав про необхідність стабільності ланцюгів постачання продовольства та енергоносіїв, які були порушені через вторгнення РФ.

За підсумками переговорів Олаф Шольц підтвердив, що на них, серед іншого, йшлося про ядерні погрози Кремля.

– Ми з головою КНР Сі (Цзіньпінем, – Ред.) погоджуємося: ядерні погрози безвідповідальні та надзвичайно небезпечні. Застосувавши ядерну зброю, Росія перетне лінію, спільно накреслену міжнародним співтовариством, – заявив Шольц.

Як зазначає Bloomberg, заява Сі Цзіньпіна надсилає чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, що ядерні загрози є червоною лінією для Китаю. Це дає Пекіну певну спільну позицію з офіційним Брюсселем.

Як відомо, китайський лідер оголосив про “безмежну дружбу” між Китаєм і Росією напередодні вторгнення російських військ в Україну. Це спонукало Європу переглянути ризики для безпеки, пов’язані з розширенням економічних зв’язків із КНР.

– Зауваження Сі тут недвозначні, як проти використання, так і проти погроз застосування ядерної зброї. Це може бути витлумачено як дуже важливий меседж, – заявив у коментарі агентству Джозеф Грегорі Махоні, професор політології в Східнокитайському педагогічному університеті в Шанхаї.

Днями в Білому домі заявили, що США не бачать ознак того, що Росія готується до застосування ядерної зброї.

Джерело: Сайт федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, МЗС Китаю