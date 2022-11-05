Всі терористи та їхні спільники будуть покарані: Зеленський про постачання дронів РФ від Ірану

Листопад, 05 в 20:22

Від офіційних представників Ірану з’явилося офіційне визнання, що країна постачала ударні дрони-камікадзе для російського терору. Проте і тут іранські політики збрехали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 листопада. За його словами, українські воїни цілодобово збивають щонайменше по 10 безпілотників іранського виробництва на добу.

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– До речі, сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення, – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що лише протягом вчорашнього дня було знищено 11 дронів-камікадзе Shahed-136. В Україні точно знають, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать, звернув увагу Зеленський.