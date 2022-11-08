Листопад, 08 в 15:44

У США розпочалося голосування на виборах до Конгресу. Американці мають повністю переобрати Палату представників, а також 35 зі 100 членів Сенату.

Наразі більшість у Палаті представників тримають демократи, у Сенаті республіканці мають 50 місць, а демократи — 48. Ще два місця у незалежних політиків, які найчастіше підтримують Демократичну партію.

За даними U.S. Elections Project, станом на пізній вечір понеділка, понад 44,2 млн американців проголосували достроково. Наприклад, у 2018 році було подано 39,1 млн дострокових голосів.

Зараз дивляться

Голосування у день виборів розпочалося о 6:00 за східним часом у Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Луїзіані, Мені, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Вірджинії та закінчиться о 01:00 за східним часом на Алясці.

Участь жінок у виборах

Цього року на проміжних виборах по всій країні балотуються 309 жінок.

Палата представників: 263 жінки балотуються до Палати представників від демократів і республіканців — 106 з них є чинними кандидатами, 45 балотуються на відкриті місця та 112 є претендентками на посади.

Сенат: 21 жінка балотується від демократів і республіканців.

25 жінок балотуються на посаду губернатора. Перемога жінки може стати історичною в деяких штатах, таких як Арканзас, Джорджія та Айова, де жінка ніколи не обіймала посаду губернатора.

Читайте Байден має високі очікування щодо збереження контролю демократів над Конгресом

Хто та як може голосувати?

Голосувати можуть більшість американських громадян віком від 18 років. Існують винятки, наприклад, для людей, засуджених за тяжкий злочин, хоча в деяких штатах вони мають право голосувати.

Реєстрація виборців потрібна в усіх штатах, окрім Північної Дакоти. В деяких штатах вимагають реєстрацію приблизно за місяць до дня виборів.

Більшість штатів пропонують дострокове голосування поштою. Вісім штатів США — Каліфорнія, Колорадо, Гаваї, Невада, Орегон, Юта, Вермонт і Вашингтон — і округ Колумбія надсилають кожному виборцю бюлетень.

Голосування за аборти

У п’яти штатах (Мічигані, Каліфорнії, Вермонті, Монтані, Кентуккі), крім основних виборів, проходять голосування щодо розширення законодавства про проведення абортів.

Прогнози голосування на проміжних виборах до Конгресу

За даними незалежних оглядачів, Республіканська партія може отримати контроль над Палатою представників, а це серйозно вплине на законодавчу спроможність президента-демократа Джо Байдена.

Наразі Демократична партія контролює Білий дім та обидві палати у Конгресі. На цих виборах демократи втратять близько 20 місць. При цьому популярність демократів та Байдена падає, хоча президент виконав чимало передвиборчих обіцянок.

Республіканській партії треба зайняти п’ять місць у Палаті представників та одне місце у Сенаті, щоби повністю їх контролювати.

За прогнозами, у Палаті представників республіканці можуть одержати до 25 місць. Що вони отримають у Сенаті, буде відомо після підрахунку голосів у чотирьох штатах – Пенсільванії, Джорджії, Неваді та Аризоні.