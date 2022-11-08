Зеленський зустрівся з членом Кабінету президента США: про що говорили

Листопад, 08 в 19:00

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з постійною представницею США при ООН та членом Кабінету американського президента Ліндою Томас-Грінфілд у Києві сьогодні, 8 листопада.

Серед обговорюваних тем – ситуація на фронті та ракетний терор російської армії, необхідність захисту неба та створення повітряного щита для уникнення подальших ударів по критичній інфраструктурі.

– Обговорили багато важливих тем, розповів про ситуацію на фронті та ракетний терор Росії. Цілеспрямованими атаками пошкоджено майже 40% наших об’єктів енергетичної інфраструктури. Першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною, – наголосив глава держави.

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За словами президента України, окремо сторони говорили про світову продовольчу безпеку, яку ставить під загрозу Росія.