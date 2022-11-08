Зеленський зустрівся з членом Кабінету президента США: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з постійною представницею США при ООН та членом Кабінету американського президента Ліндою Томас-Грінфілд у Києві сьогодні, 8 листопада.
Серед обговорюваних тем – ситуація на фронті та ракетний терор російської армії, необхідність захисту неба та створення повітряного щита для уникнення подальших ударів по критичній інфраструктурі.
– Обговорили багато важливих тем, розповів про ситуацію на фронті та ракетний терор Росії. Цілеспрямованими атаками пошкоджено майже 40% наших об’єктів енергетичної інфраструктури. Першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною, – наголосив глава держави.
За словами президента України, окремо сторони говорили про світову продовольчу безпеку, яку ставить під загрозу Росія.
– Окремо поспілкувалися про світову продовольчу безпеку. Завдяки реалізації зернової ініціативи мільйони людей в країнах Африки, Азії та Європи забезпечуються продовольством. Необхідно, щоб зернова угода продовжувалася надалі. Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки, – зазначив президент.