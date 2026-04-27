Міністерство оборони нарощує постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту повітряного простору. Від початку 2026 року Сили оборони вже отримали удвічі більше таких безпілотників, ніж за весь 2025 рік.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Нарощення дронів-перехоплювачів

За його словами, постачання забезпечується одразу через кілька напрямів: прямі закупівлі за контрактами Агенції оборонних закупівель, програма Армія дронів, Бонус та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Зараз дивляться

У Міноборони зазначають, що поєднання різних механізмів дозволяє гарантувати безперервне забезпечення війська та одночасно збільшувати обсяги поставок.

Дрони-перехоплювачі вже підтвердили ефективність у бойових умовах. Вони допомагають зменшити навантаження на ракетні системи ППО, дозволяючи спрямовувати їхні ресурси на боротьбу з російськими ракетами.

Також такі безпілотники значно дешевші за традиційні засоби протиповітряної оборони: у сотні разів дешевші за ракетні комплекси та в десятки разів дешевші за російські ударні дрони типу Shahed.

За словами міністра, у березні дрони-перехоплювачі знищили рекордні понад 33 тис. ворожих безпілотників різних типів.

Крім того, у структурі Повітряних сил ЗСУ вперше створили окреме командування малої ППО, яке відповідатиме за посилення захисту неба за допомогою дронів-перехоплювачів.

Раніше повідомлялося, що у лютому дрони-перехоплювачі збили рекордну кількість цілей — понад 10 тис. ворожих БпЛА літакового типу, зокрема Shahed і Гербера.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.