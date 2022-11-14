Листопад, 14 в 16:49

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських військових. Військову підготовку повинні пройти 15 тис. військових.

Про це поінформували в пресслужбі чеського головування в Раді ЄС.

– Рада ЄС запустила місію з військової допомоги EUMAM для підтримки України в розв’язаній Росією агресивній війні, що триває, та проведення навчання до 15 тис. військових українських Збройних сил, – зазначається в повідомленні.

Рішення набуде чинності з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.

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???? FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022

Йдеться про Місію військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine). Це спеціальна тренувальна місія для українських військових, метою якої є посилення ЗСУ (включно з Силами територіальної оборони) для ефективного захисту нашої держави від російської агресії.

Місія працюватиме на території країн-членів Євросоюзу. Для координації тренувань у Брюсселі створять оперативний штаб. Командувачем місії планували призначити французького віцеадмірала Ерве Блежана.

Ідею створення військової місії для України висунув голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Наразі низка країн Євросоюзу вже проводять навчання для українських захисників на двосторонній основі.

Водночас тренувальна місія Євросоюзу дозволить розширити масштаби навчань за рахунок чіткої командної структури. EUMAM буде відкритою для участі третіх країн.

Мандат тренувальної місії триватиме два роки, протягом яких в ЄС планують підготувати близько 15 тис. українських військовослужбовців.

Загальну суму витрат у Раді ЄС раніше оцінювали в €106,7 млн.

Створення місії в жовтні погодили міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Тоді зазначалося, що вона може розпочати роботу вже в середині листопада цього року.