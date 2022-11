Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських військових. Військову підготовку повинні пройти 15 тис. військових.

Про це поінформували в пресслужбі чеського головування в Раді ЄС.

Рішення набуде чинності з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.

???? FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022