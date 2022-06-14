Для вторгнення в Тайвань? Сі Цзіньпін дозволив “невійськові” спецоперації

Червень, 14 в 13:46

Очільник Китаю Сі Цзіньпін підписав нові правила, які регулюють “невійськові” спецоперації.

Деталі “невійськових” спецоперацій ще не з’явилися, але “викликають занепокоєння щодо можливого майбутнього вторгнення на Тайвань” під виглядом “спеціальної операції”. Про це пише видання Radio Free Asia.

Попри те, що Тайвань ніколи не керувався Комуністичною партією Китаю і не входив до складу КНР, а його 23 млн людей не бажають відмовлятися від свого суверенітету чи демократичного способу життя, Пекін наполягає, що острів є частиною їхньої території.

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Сі підписав указ, який набуває чинності 15 червня, повідомляють державні ЗМІ, не друкуючи розпорядження повністю.

— Це забезпечує правову основу для невійськової спецоперації, — йдеться у повідомленні державного китайського агентства Сіньхуа.

Серед заявлених цілей документа, що складається з шести розділів, є “підтримка національного суверенітету… регіональної стабільності та регулювання організації та здійснення невійськових спецоперацій”.

Radio Free Asia зазначає, що повідомлення з’явилося після того, як президент України Володимир Зеленський закликав до дипломатичного вирішення загрози військових дій у Тайванській протоці. Виступаючи через відеозв’язок на форумі безпеки Shangri-La Dialogue у Сінгапурі, Зеленський навів Україну як приклад. Він закликав світ до дипломатичних рішень для запобігання війні.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попередив у п’ятницю, що “Україна сьогодні може бути Східною Азією завтра”.

Політичний оглядач із Пекіна Ву Цян сказав, що Зеленський, схоже, дотримується цілей політики США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

— Я вважаю, що він відповідає взаємністю (в обмін на підтримку США, – Ред. RFA). Він підтримує стратегічні цілі США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Протягом останніх кількох місяців президент США Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен продовжували наголошувати, що довгостроковим конкурентом США в майбутньому буде Китай, – сказав він.

Він сказав, що коментарі Зеленського також є репрезентацією зміни ставлення у Східній Європі та ЄС до Тайваню після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Доцент політології Тайваньського національного університету Сунь Ятсена Чен Чі Чі, сказав, що Зеленський був досить обережним, щоб не провокувати Пекін.

— Він достатньо розумний, щоб не провокувати Китай, тому він не може дуже чітко висловитися щодо питання про Тайвань, і тому йому довелося відповісти на нього тонко, – сказав Чен в коментарі RFA.

Він сказав, що є багато сфер, у яких Україна покладається на китайську допомогу, і, ймовірно, буде покладатися на неї для післявоєнної відбудови.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з очільником Пентагону Остіном Ллойдом у неділю заявив, що Пекін “без вагань розпочне війну”, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Фенхе заявив, що “Тайвань – китайський”, та додав, що “використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не матиме успіху”.

Джерело: Radio Free Asia