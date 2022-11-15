Орбан скликає Радбез через нафтопровід Дружба та ракетний удар по Польщі

Листопад, 15 в 21:52

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликає Раду національної безпеки і оборони через нафтопровід Дружба та ракетні удари на території Польщі.

Про це повідомляє державний секретар з міжнародних комунікацій і відносин, міжнародний речник Кабінету прем’єр-міністра Польщі Золтан Ковач.

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За попередніми даними, причиною скликання РНБО в Угорщині стало пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів РФ по Україні.

Угорські видання зазначають, що російська ракета влучила в трансформаторну підстанцію системи електропостачання на білорусько-українському кордоні, яка відповідає за безперебійну роботу нафтопроводу Дружба.

Представники угорської державної енергетичної компанії MOL підтвердили припинення прокачування нафти через нафтопровід Дружба.

У компанії стверджують, що отримали повідомлення від української сторони про обстріл російською артилерією трансформаторної підстанції.

– Унаслідок удару тимчасово припинено постачання нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини, Чехії та Словаччини, – йдеться у повідомленні.

Нафтопровід Дружба починається в Росії на східному березі Волги та ділиться на дві гілки в Білорусі: північна веде до Польщі та Німеччини, південна прямує через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії.