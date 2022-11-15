ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві Любельському

Листопад, 15 в 21:01

Військово-повітряні сили Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві Любельському, повідомляє видання Visegrad.

На польську ферму, куди влучили дві російські ракети, прибула армія та представники прокуратури.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зараз дивляться

Іноземні журналісти висловлюють припущення, що польський Комітет збирають через російські ракети, які впали неподалік державного кордону.

За даними польських видань, у селі Пшеводув, розташованому біля українського кордону, дві ракети Російської Федерації влучили в зерносушарки.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів дві людини загинуло. На місце події прибула польська поліція, прокуратура та війська.

Латвійський прем’єр-міністр наголошує, що злочинний російський режим випустив ракети, які вдарили не лише по мирних українцях, а й впали на територію НАТО в Польщі.