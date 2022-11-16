Удар по Польщі: лідери G7 екстрено виступили із заявою, Байден сумнівається, що прилетіло з Росії

Листопад, 16 в 7:18

16 листопада президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 зібрались на надзвичайне засідання через вибух ракети на території Польщі неподалік від кордону з Україною.

Екстрений круглий стіл лідерів США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії відбувається на Балі, де саме триває саміт Великої двадцятки.

Президент США Джо Байден, який очолює екстрене засідання заявив, що ракета, через падіння якої на території Польщі загинуло двоє людей, імовірно, була запущена не з Росії.

Зараз дивляться

– Не хочу говорити цього, перш ніж ми проведемо повне розслідування, але, зважаючи на траєкторію ракети, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо, – сказав Байден.

Що відомо про ракету, яка вибухнула в Пшеводові

Нині фахівці, зокрема й експерти зі США, все ще продовжують з’ясовувати обставини інциденту.

Літак НАТО відстежив ракету, що вибухнула в польському Пшеводові. Інформацію про траєкторію польоту ракети вже надали НАТО та Польщі, але звідки вона випущена, поки не повідомляють.

Спершу польська влада заявила, що ракета, що впала в селі Пшеводов, була російського виробництва.

Однак згодом президент Польщі Анджей Дуда під час екстреного звернення до країни в ніч проти середи заявив, що, зважаючи на все, ракета була російського виробництва, але “ще немає вичерпних доказів того, хто саме випустив цю ракету”.

Очільник Польщі повідомив про введення в дію статтю 4 Статуту НАТО на екстреному засіданні країн-учасниць Альянсу 16 листопада (передбачає початок консультацій усередині Альянсу щодо загрози, яка турбує одного з його членів).

Нині НАТО перебуває в стані бойової готовності, а Польща, у свою чергу, посилила ступінь готовності своїх Збройних сил, зокрема сил протиповітряної оборони.

Реакція світу на падіння ракет у Польщі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш “дуже стурбований” вибухом ракети в Польщі і сподівається на ретельне дослідження, тому що “важливо уникати ескалації війни в Україні”.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з Анджеєм Дудою “вкотре заявив про солідарність Сполученого Королівства з Польщею та висловив співчуття жертвам.

Ріші Сунак уже поспілкувався з міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом, а також очільником МЗС країни Джеймсом Клеверлі та заявив, що їхній уряд працює над встановленням усіх обставин того, що сталося.

Відомо, що після розмови із очільником Сполучених Штатів Джо Байденом президент Польщі Анджей Дуда зателефонував Володимиру Зеленському.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився на підтримку міжнародного розслідування інциденту, що стався в Польщі 15 листопада.

– Це не пророцтво, що збулось. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, тому що небо не знає кордонів. Не для російських безконтрольних ракет. Не для тієї загрози, яку вони несуть для наших сусідів по ЄС та НАТО. Рукавички знято. Час перемагати. – Україна – це щит Євросоюзу, і ми разом маємо захищатися від держави-терориста, – наголосив Олексій Резніков.

Що відбувається на польському кордоні 16 листопада

У Підкарпатському воєводстві Польщі призупинено рух на всіх прикордонних переходах з Україною.

Нині ніхто не може ні в’їхати, ні виїхати із Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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