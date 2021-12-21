Слідство в справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році не виявило слідів іншої зброї, з якої збили лайнер, крім зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Бук.

Про це повідомила під час слухань у нідерландському суді прокурор Манон Ріддербекс. Деталі оприлюднила в Twitter журналістка видання De Telegraaf Саскія Беллеман.

Як зазначила прокурор Ріддербекс, слідство не знайшло на місці катастрофи літака слідів іншої зброї, крім Бука, а тому альтернативні версії не розглядаються.

Характер пошкоджень лайнера рейсу MH17 свідчить, що його збила саме ракета Бука. Це було доведено низкою експертиз.

– Висновок очевидний: рейс MH17 було збито ракетою із ЗРК Бук, – наголосила вона.

Під час обстеження того, що залишилося від літака, були виявлені уламки, характерні для ракети ЗРК Бук. Вони деформувалися від ударної хвилі.

Уламки були виявлені й у тілах загиблих пасажирів.

За даними обвинувачення, ЗРК Бук доставили на Донбас за наказом та в супроводі обвинувачуваних. Запуск ракети бачили кілька свідків, інші помітили сліди диму після запуску.

Один зі свідків розповів, що бачив переміщення установки Бук, а через 5-10 хвилин почув два вибухи. Він побачив сліди диму над головою і побачив, як падають уламки літака.

На полі, з якого відбувався запуск ракети, залишилися сліди пожежі та гусениць комплексу Бук.

Невдовзі після збиття рейсу MH17 у соцмережах з’явилися повідомлення про катастрофу літака поблизу Сніжного та Торезу.

За інформацією одного зі свідків, на момент запуску ракети бойовики перебували в ейфорії, оскільки були впевнені, що збили український транспортний літак. Радість минула, коли виявилося, що був збитий пасажирський лайнер.

Під час засідання суду також були заслухані переговори фігурантів справи – Олега Пулатова й Леоніда Харченка. Вони обговорювали фейкову версію, що літак було збито нібито українським винищувачем, по якому вже було випущено ракету з Бука. При цьому бойовики прямо використовують вираз “наш Бук”.

Як вдалося з’ясувати слідству, в той день не було збито жодного українського винищувача. Більш того, в районі падіння лайнера MH17 не виявлено уламків іншого літака.

Обвинувачення наголошує, що інші версії були спеціально запущені, щоб “пустити пил в очі”.