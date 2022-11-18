МЗС Нідерландів викликало посла РФ через реакцію Москви на вирок у справі MH17

Листопад, 18 в 18:20

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало російського посла, вимагаючи пояснень через реакцію Москви на вирок суду в Гаазі у справі про збиття пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17, точніше, небажання його визнати.

– Нідерланди викликають російського посла. Він повинен надати пояснення про заяви Москви, що судовий процес у справі MH17 “не був неупередженим”, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстри зазначає, що відповідна реакція “абсолютно підлягає осуду, і перевернула світ з ніг на голову”.

У МЗС Росії після оголошення вироку суду в Гаазі заявили, що висловлюють жаль, що суд начебто “знехтував принципами неупередженості у справі MH17”.

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У Російській Федерації вважають, що рішення начебто є політично вмотивованим, тому країна-агресор відмовляється видавати громадян, засуджених заочно.

Трьох росіян, серед яких Гіркін, Дубинський і Харченко, визнали винними у справі про збиття пасажирського літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей біля Донецька. Суд засудив їх до довічного тюремного ув’язнення.

Джерело: Het Parool