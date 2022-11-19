Листопад, 18 в 23:47

Сьогодні є один і єдиний спосіб втягнути Польщу у війну, і цей спосіб – відвернутися від України.

Про це прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив у своєму щотижневому подкасті, кажучи про події в Пшеводові, де впала ракета і стався вибух, внаслідок якого загинули два поляки.

За словами польського прем’єр-міністра, ця подія має прояснити – якщо в когось іще лишалися сумніви – що війна в Україні повністю реальна і є загрозою для Польщі. Унаслідок масованого ракетного удару Росії по Україні бомби падали майже прямо на кордон із Польщею, зазначив він.

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– Сьогодні є один і тільки один спосіб втягнути Польщу у війну, і цей спосіб – відвернутися від України; якщо ми не підтримаємо її, вона потрапить у величезну залежність від Росії, і тоді війна прийде до нас сама, – наголосив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, 15 листопада “вогонь війни вперше охопив і нашу територію” і одразу ж забрав життя двох людей.

Моравецький додав, що трагедія в Пшеводові стривожила громадськість і викликала надзвичайний галас у ЗМІ.

– Але правда в тому, що як передова країна НАТО ми маємо бути готовими, і ми готові до такого роду подій, – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Глава польського уряду зазначив, що, попри резонанс, це не перша подібна критична ситуація. Він нагадав про минулорічні спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон.

– Ми ще не знаємо на 100% точних обставин і причин інциденту в Пшеводові, але ми точно знаємо першопричину, основну причину, і це російська агресія проти України, – заявив він.

За його словами, він знає, що “цей час миру” не триватиме вічно. Моравецький зауважив, що “з певних кіл” уже лунають голоси про те, що подія в Пшеводові – це “прямий шлях до втягування Польщі у війну”. Однак це далеко від правди, переконав польський прем’єр.

Глава уряду Польщі заявив, що такі повідомлення дуже часто лунають із кіл, які є “істинно патріотичними”.

– Багато людей, для яких польська раціональність є першою заповіддю, також поширюють подібну інформацію. Я хочу наголосити, що набір патріотичних цінностей близький і мені, тому я не можу погодитися з ситуацією, коли патріотизм використовується в політичній грі. Політичній грі, яка має закінчитися зрадою польського сенсу держави, тому що сьогодні є один і єдиний спосіб втягнути Польщу у війну, і цей спосіб – відвернутися від України, – наголосив Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, якщо Польща не підтримуватиме Україну, рано чи пізно українська держава потрапить у величезну залежність від Росії.

– Якщо Україна потрапить у таку залежність, нам не потрібно буде робити абсолютно нічого, щоб спровокувати війну – війна прийде до нас сама. Путін не зупиниться, Кремль рухатиметься далі. Пасивність буде для нас самогубством, – сказав він.

Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних подій, як у Пшеводові, а також до будь-яких інших ситуацій і провокацій. Він зазначив, що різні можливості гібридної війни, яку Росія може вести проти нас, розглядалися впродовж багатьох місяців, і “у нас є відповіді на кожен із цих сценаріїв”.

При цьому він додав, що сьогодні для Польщі немає загрози нападу Росії, хоча Кремль може використати інцидент у Пшеводуві для “подальшого посилення інформаційної боротьби”.

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Польщі необхідно готуватися до таких ситуацій, як падіння ракет на своїй території, оскільки це може повторитися.

Джерело: Wiadomosci