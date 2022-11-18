Україна очікує перший транш за новою програмою макрофіну від ЄС у січні 2023 року – Шмигаль

Листопад, 18 в 17:21

Уряд України очікує на отримання першого траншу в рамках програми Європейського Союзу Макрофінансова допомога плюс вже у січні 2023 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом 18 листопада.

– За результатами переговорів ми сподіваємось на отримання першої частини фінансування від ЄС у рамках макрофінансової допомоги вже у січні 2023 року, – зазначає він.

За словами прем’єра, обсяг нової програми загалом становить €18 млрд. Близько €3 млрд з них – це гроші, які Україна мала наміри отримати у рамках чинної макрофінансової допомоги.

Зараз дивляться

– Нас влаштовує, що €3 млрд цьогорічні включаються у €18 млрд наступного року. І для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється дуже складно, і це буде надзвичайною підтримкою, – наголошує Шмигаль.

За його словами, завдяки макрофінансовій допомозі Україна зможе профінансувати видатки, зокрема, на гуманітарну та соціальну підтримку громадян.