Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Росія намагається виснажити сили ППО України, щоб домінувати у небі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія намагається виснажити сили ППО України, щоб домінувати у небі
Фото: Генштаб ЗСУ

Країна-агресор Російська Федерація намагається виснажити запаси систем протиповітряної оборони, які використовує Україна для захисту від масових ракетних ударів. З цією метою армія РФ посилює постійні атаки по території держави.

У цьому переконаний заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал. На його думку, Росія хоче почати домінувати у повітрі, оскільки їй не вдавалося це зробити протягом всієї повномасштабної агресії.

– Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси ППО, – наголошує Колін Кал.

Заступник глави Пентагону зазначає, що США віддані забезпеченню українців системами, необхідними для оборони від російської армії.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює. Українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною, – запевняє він.

Читайте
У США виділять більше допомоги Україні – Кірбі

Джерело: Sky News
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка