Росія намагається виснажити сили ППО України, щоб домінувати у небі

Листопад, 19 в 16:53

Країна-агресор Російська Федерація намагається виснажити запаси систем протиповітряної оборони, які використовує Україна для захисту від масових ракетних ударів. З цією метою армія РФ посилює постійні атаки по території держави.

У цьому переконаний заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал. На його думку, Росія хоче почати домінувати у повітрі, оскільки їй не вдавалося це зробити протягом всієї повномасштабної агресії.

– Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси ППО, – наголошує Колін Кал.

Заступник глави Пентагону зазначає, що США віддані забезпеченню українців системами, необхідними для оборони від російської армії.

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