Росія намагається виснажити сили ППО України, щоб домінувати у небі
Країна-агресор Російська Федерація намагається виснажити запаси систем протиповітряної оборони, які використовує Україна для захисту від масових ракетних ударів. З цією метою армія РФ посилює постійні атаки по території держави.
У цьому переконаний заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал. На його думку, Росія хоче почати домінувати у повітрі, оскільки їй не вдавалося це зробити протягом всієї повномасштабної агресії.
– Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси ППО, – наголошує Колін Кал.
Заступник глави Пентагону зазначає, що США віддані забезпеченню українців системами, необхідними для оборони від російської армії.
– Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює. Українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною, – запевняє він.