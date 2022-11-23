Листопад, 22 в 23:43

Канада оголосила про нові санкції проти адміністрації правителя Білорусі Олександра Лукашенка за підтримку війни Росії проти України.

Як йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади, під санкції потраплять ще 22 білоруських чиновники, а також 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою та залізничними перевезеннями.

У своїй заяві міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі звинуватила режим Лукашенка в тому, що він “дозволив своїй території слугувати стартовим майданчиком для кричущих нападів Росії на Україну”.

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Зокрема, серед білоруських чиновників є й ті, хто був “причетний до розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, що брали участь у вторгненні в Україну”.

Таким чином Білорусь “уможливлює порушення прав людини російським режимом в таких місцях, як Буча, Ізюм і Маріуполь, і сприяє болю і стражданням мільйонів людей у всьому світі, які є результатом використання президентом Путіним продовольства і енергії, як зброї”, продовжила Мелані Джолі.

Нещодавно у Державній прикордонній службі України повідомили, що Білорусь використовує потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити ЗСУ спостереження за кордонами.

До того ж в Білорусі постійно прагнуть звинуватити у чомусь Україну, створюючи провокації.