Румунія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Листопад, 24 в 13:41

Парламент Румунії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє видання Agepress.

За Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні голоси “за” віддали 248 сенаторів та депутатів ще один утримався.

У заяві йдеться, що Голодомор визнається злочином проти українського народу та людства та рішуче засуджується цей акт, спрямований проти українського народу, який призвів до мільйонів жертв, відзначився масовими порушеннями громадянських прав і свобод, а також величезними стражданнями.

Зараз дивляться

У ньому висловлюється солідарність з українським народом, а також рішуче засуджується аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках і висловлюється підтримка захисту та поваги основних прав і свобод людини.

Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що Румунія через історичне рішення приєднується до демократичних країн світу, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій СРСР та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.

— Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями СРСР. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи, – сказав він.

Він додав, що зараз понад 14 млн українців були змушені покинути свої домівки, а систематичні напади, масові поховання та вбивства повернули континент на 90 років назад.

Джерело: Agepress