Листопад, 24 в 13:43

У четвер, 24 листопада, Європейський парламент підтримав виділення Україні €18 млрд у 2023 році. Відповідну пропозицію висунула Єврокомісія.

Як поінформували в пресслужбі Європарламенту, “за” проголосували 507 євродепутатів, “проти” – 38, “утрималися” – 26.

Зазначається, що €18 млрд покриють приблизно половину від €3-4 млрд щомісячного фінансування, якого потребує Україна у 2023 році.

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Гроші підуть на підтримку основних державних послуг, таких як робота лікарень, шкіл і забезпечення житлом переселенців, макроекономічна стабільність та відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої Росією.

Йдеться про довгостроковий кредит на пільгових умовах. Кошти виплачуватимуться безперервно щоквартальними траншами, щоб утримати Україну на плаву під час війни.

В обмін на кредитне фінансування в Євросоюзі очікуватимуть від України реалізації реформ для зміцнення інститутів нашої країни, підготовки до післявоєнного відновлення та до членства в ЄС. Умови, які розглядаються Єврокомісією, включають заходи щодо боротьби з корупцією, судової реформи, поваги до верховенства права, належного управління та модернізації інституцій.

– Україна бореться за європейські цінності. Європейський парламент і Європейський Союз продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Важливо, що ми надали Україні статус кандидата в ЄС… Сьогодні ми схвалили значною більшістю голосів і рекордно швидко пакет підтримки на суму €18 млрд, щоб Україна могла пережити війну та відновити критичну інфраструктуру, – наголосила голова Європарламенту Роберта Мецола

Євродепутати проголосували відповідні поправки до регуляторних законодавчих актів, які дозволять реалізувати формулу “макрофін плюс”.

Тепер виділення фінансування має схвалити Рада ЄС 6 грудня. Після цього Єврокомісія зможе залучити фінансування та виплатити підтримку на початку 2023 року.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, йдеться в середньому про виділення €1,5 млрд на місяць. Відсотки покриватимуть держави-члени ЄС. Очікується, що перший транш буде виділено вже у січні 2023 року.