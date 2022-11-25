Надання Україні ЗРК Patriot не потребує погодження усіх країн НАТО – Столтенберг
Уряд Німеччини підтвердив, що веде переговори із союзниками після того, як Польща попросила відправити в Україну системи ППО Patriot.
Спочатку Берлін запропонував ці системи ЗРК Польщі для захисту свого повітряного простору після того, як минулого тижня з боку України залетіла ракета, вбивши двох людей.
Але Польща відхилила цю пропозицію Німеччині, заявивши, що найкраще відправити ЗРК Patriot до України.
– Ми обговорюємо з нашими союзниками, як реагувати на пропозицію Польщі, – заявив представник уряду Німеччини.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що використання систем НАТО поза її територією має бути узгоджене всіма державами-членами.
– Ці Patriot є частиною інтегрованої ППО НАТО, тобто призначені для території НАТО. Якщо вони використовуються за межами зони НАТО, то це має бути попередньо узгоджено з НАТО та союзниками, — сказала міністр.
Але сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що члени організації Північноатлантичного договору не блокуватимуть це рішення, заявивши, що це можуть вирішувати окремі країни.
– З воєнної точки зору було б краще, якби вони [системи ППО] знаходилися в Україні, щоби ще й захищати польську територію. Тоді вони максимально ефективно захищали б і Україну, і Польщу, – раніше заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Нагадаємо, що польський міністр оборони Маріуш Блащак попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.