Листопад, 25 в 15:04

Уряд Німеччини підтвердив, що веде переговори із союзниками після того, як Польща попросила відправити в Україну системи ППО Patriot.

Спочатку Берлін запропонував ці системи ЗРК Польщі для захисту свого повітряного простору після того, як минулого тижня з боку України залетіла ракета, вбивши двох людей.

Але Польща відхилила цю пропозицію Німеччині, заявивши, що найкраще відправити ЗРК Patriot до України.

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– Ми обговорюємо з нашими союзниками, як реагувати на пропозицію Польщі, – заявив представник уряду Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що використання систем НАТО поза її територією має бути узгоджене всіма державами-членами.

– Ці Patriot є частиною інтегрованої ППО НАТО, тобто призначені для території НАТО. Якщо вони використовуються за межами зони НАТО, то це має бути попередньо узгоджено з НАТО та союзниками, — сказала міністр.

Але сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що члени організації Північноатлантичного договору не блокуватимуть це рішення, заявивши, що це можуть вирішувати окремі країни.

– З воєнної точки зору було б краще, якби вони [системи ППО] знаходилися в Україні, щоби ще й захищати польську територію. Тоді вони максимально ефективно захищали б і Україну, і Польщу, – раніше заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, що польський міністр оборони Маріуш Блащак попросив Німеччину передати Україні запропоновані Польщі системи протиракетної оборони Patriot.