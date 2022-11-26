Про це він заявив під час онлайн-виступу на Міжнародному установчому саміті International Summit оn Food Securit, який проходить у Києві.

– Сьогодні ми єдині в тому, що голод більше не може використовуватися як зброя, саме тому ми не можемо миритися з тим, що спостерігаємо сьогодні, – сказав Шольц.

Він зазначив, що світ зіткнувся з найгіршою продовольчою глобальною кризою з жахливими наслідками для мільйонів людей.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні та блокуючи чорноморські порти протягом місяців, Росія тільки погіршила цю ситуацію. Ми зібралися тут сьогодні, щоб надіслати чіткий сигнал: ми не приймаємо цинічну війну Росії. Саме тому ми з радістю беремо участь в ініціативі експорту зерна з України та продовжуємо доставляти продовольчу допомогу тим, хто страждає найбільше, – заявив Шольц.

Канцлер Німеччини привітав успішні зусилля ООН щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи та додав, що світ дуже уважно стежить за тим, чи виконує Росія свої зобов’язання.

Також Шольц оголосив, що Німеччина надасть додатково €15 млн для подальшого постачання зерна з України у координації чинної продовольчої ініціативи.