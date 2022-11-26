Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Шольц: Німеччина не приймає цинічну війну Росії, це наш сигнал Путіну

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Німеччина не приймає цинічну війну Росії. Такий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну адресував канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на Міжнародному установчому саміті International Summit оn Food Securit, який проходить у Києві.

– Сьогодні ми єдині в тому, що голод більше не може використовуватися як зброя, саме тому ми не можемо миритися з тим, що спостерігаємо сьогодні, – сказав Шольц.

Він зазначив, що світ зіткнувся з найгіршою продовольчою глобальною кризою з жахливими наслідками для мільйонів людей.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні та блокуючи чорноморські порти протягом місяців, Росія тільки погіршила цю ситуацію. Ми зібралися тут сьогодні, щоб надіслати чіткий сигнал: ми не приймаємо цинічну війну Росії. Саме тому ми з радістю беремо участь в ініціативі експорту зерна з України та продовжуємо доставляти продовольчу допомогу тим, хто страждає найбільше, – заявив Шольц.

Канцлер Німеччини привітав успішні зусилля ООН щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи та додав, що світ дуже уважно стежить за тим, чи виконує Росія свої зобов’язання.

Також Шольц оголосив, що Німеччина надасть додатково €15 млн для подальшого постачання зерна з України у координації чинної продовольчої ініціативи.

Читайте
Міністр оборони Польщі пропонує Німеччині передати Україні системи Patriot

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка