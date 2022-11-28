Фінляндія готова прихистити взимку ще 10 тис. українців

Листопад, 28 в 15:37

У Фінляндії є ресурси, щоб прийняти взимку понад 10 тис. українців, які рятуються від війни. Про це повідомив генеральний директор Міграційної служби Фінляндії Ілкка Хаахтел.

За його словами, у разі потреби можна буде швидко організувати додаткові місця.

У Фінляндії вважають, що кількість людей, які залишають Україну, взимку зросте, адже Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та енергосистемі країни.

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Восени Міграційна служба Фінляндії провела тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців.

Заздалегідь оцінити кількість людей, які прибудуть до Фінляндії, неможливо. Наразі Хаахтел перебуває на Мальті, де країни ЄС обговорюють ситуацію з новими біженцями.

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, майже 8 млн громадян України шукають захисту в інших країнах через війну.

Після 24 лютого у Німеччині офіційно зареєстровано майже 1,03 млн українських біженців. Найбільше українців прийняли Польща (близько 1,5 млн людей) та Чехія (орієнтовно 463 тис. громадян). У Франції зареєстровано близько 119 тис., в Італії – не менш ніж 173 тис., а в Іспанії – понад 154 тис.

Джерело: Yle