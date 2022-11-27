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У Німеччині зареєстровано 1 млн біженців з України, але найбільше у Польщі – 1,5 млн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
біженці
Фото: Depositphotos

У Німеччині офіційно зареєстровано майже 1,03 млн українських біженців після 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, майже 8 млн млн громадян України шукають захисту в інших країнах через війну.

Найбільше українців прийняла Польща (близько 1,5 млн людей) та Чехія (орієнтовно 463 тис. громадян). У Франція зареєстровано близько 119 тис. українців, в Італії – не менш ніж 173 тис. людей, а в Іспанії – понад 154 тис. осіб.

Зараз дивляться

Представники Європейської комісії вважають, що держави, які прийняли біженців з України, зокрема, Німеччина чи Польща, мають готуватися до того, що українці можуть залишитися потім за кордоном на довгі роки після перемоги над Росією.

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Джерело: Spiegel
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