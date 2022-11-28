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Факти / Світ / Світові новини

Республіканці хочуть посилити контроль над передачею озброєння Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
HIMARS
Фото: Getty Images

Республіканці Палати представників планують чинити тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона суттєво посилила нагляд за озброєнням вартістю майже 20 млрд доларів, яке США поставили в Україну з початку російського вторгнення в лютому.

При цьому ключовий республіканець Майк Тернер підтримав відправлення Україні озброєння далекого ураження для захисту від російської агресії.

Станом на 1 листопада провели лише дві інспекції поставок, що становить близько 10% від 22 тис. одиниць зброї, які США передали Україні.

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Офіційні особи повідомили, що Державний департамент США має обмежений бюджет для інспекторів з озброєнь для України й що адміністрація Байдена вживає заходів, щоб її не розглядали як безпосереднього учасника, побоюючись ескалації війни.

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Генерал Патрік Райдер, прессекретар Пентагону, раніше заявив, що існують практичні обмеження щодо відстеження поставок. Контроль здійснюються, коли та де дозволяють умови безпеки, але не відбувається поблизу лінії фронту російської війни проти України.

Але член палати представників Кевін Маккарті (республіканець від штату Каліфорнія), який, ймовірно, буде речником Палати представників, раніше попередив адміністрацію Байдена, що для України не буде карт-бланшу.

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Джерела: Bloomberg, New York Post
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