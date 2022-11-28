У Росії геноцидна риторика стала провідною після початку війни в Україні – експерти

Листопад, 28 в 1:01

Провідні прихильники російського диктатора Володимира Путіна все більше використовують геноцидну риторику, обговорюючи методи ведення війни в Україні.

Подібну тенденцію відзначають західні аналітики. Російські кореспонденти відверто критикують військове керівництво Москви за воєнні поразки та заохочують до більш жорстоких способів ведення війни, включно зі застосуванням ядерної та зброї масового знищення.

Один з прикладів дегуманізації українців у російському публічному просторі – це блог колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, який називає українських урядовців тарганами.

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Слідом за нинішнім президентом Росії Володимиром Путіним, який вважає, що “українців як окремої нації не існує”, пишуть інші прокремлівські коментатори.

Серед них – депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрій Медведєв. За його словами, “українці – це росіяни, яких переконали, що вони особливі, більш європейські, расово чистіші та правильніші”.

Геноцидні висловлювання не викликають протестів серед громадян РФ. На думку аналітиків, це свідчить про те, що російська пропаганда досягла успіху.