Листопад, 29 в 19:04

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що Будапешт блокує участь Києва в офіційних засіданнях Комісії Україна-НАТО.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Сіярто заявив, що це триватиме, доки не буде вирішене питання прав угорської меншини на Закарпатті.

— У нашій позиції немає нічого нового чи дивного. Ми роками давали зрозуміти, що поки Україна не поверне права угорців Закарпаття, ми не погодимося на скликання цього органу. Ми не порушували це питання з початку війни і не маємо наміру робити це зараз, – написав він.

Він висловив сподівання, що “мир настане якнайшвидше, і тоді це питання можна буде знову обговорювати”.

Зараз дивляться

Раніше видання Financial Times повідомило, що Угорщина виступила проти участі глави МЗС України Дмитра Кулеби в офіційній сесії глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в Бухаресті, тому міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.

Речник МЗС Олег Ніколенко пояснив, що це не так. Він сказав, що Бухарест з 2017 року блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів.

— Відповідно, глави МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії. Аби формально подолати угорське вето, генсек НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч глав МЗС НАТО та України.

Ніколенко підкреслив, що це повноцінна міністерська зустріч, але не в форматі Комісії Україна-НАТО. У такому ж форматі раніше зустрічалися і міністри оборони НАТО та України.

Після того, як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі можуть проходити і в межах Комісії Україна – НАТО.