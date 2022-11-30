Українські біженці в Чехії: скільки знайшли роботу, вакансії та розмір зарплат

Листопад, 30 в 12:08

У Чехії щомісяця збільшується кількість українців, які працюють. За останніми даними, офіційно в країні працевлаштовано майже 100 тис. українських біженців, з яких близько 3/4 становлять жінки.

Експерти міграційної платформи EWL відзначили, що Чехія продовжує реєструвати стабільний потік новоприбулих, але з березня 2022 року він трохи скоротився. Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії, – це вихідці з центральних і південно-східних областей.

– Частина біженців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися в Україну. Зараз залишаються та їдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із Заходу України, які працюють в Чехії – близько 10%, – розповіла директорка з питань міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

Серед актуальних вакансій та професій зараз – працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі. Також багато вакансій працівника комплектації продукції на складах та у сфері логістики (збір деталей кондиціонерів, вентиляторів, кондиціонерів для автомобілів або комплектування товарів).

Зараз дивляться

– Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. І навіть можуть розмістити родину – наприклад, взяти на роботу чоловіка, а за розміщення дружини та дітей він матиме заплатити. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не потребує знання чеської мови та досвіду. За місяць можна заробити 21,5- 29,3 тис. крон нетто (близько 34-46,5 тис. грн), – зазначає вона.

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. У середньому тут можна отримати 18-35 тис. крон на місяць (близько 28,5–55,6 тис. грн).

За даними дослідження Біженці з України в Польщі, Румунії та Чехії, проведеного експертами міграційної платформи EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, близько 89% українських біженців не працювали у Чехії раніше. Ще 22% були висококваліфікованими працівниками на батьківщині, а 24% респондентів володіють чеською мовою щонайменше на розмовному рівні.