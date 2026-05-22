Українським військовим вдалося повернути близько 400 квадратних кілометрів території після того, як система супутникового зв’язку Starlink стала недоступною для російських сил.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані американської розвідки та оцінку Пентагону.

Блокування Starlink вплинуло на російські війська

За інформацією агентства, йдеться про наступальні дії Сил оборони України на півдні країни на початку 2026 року.

Після того як російські підрозділи втратили доступ до Starlink, у них почалися серйозні проблеми зі зв’язком, координацією та управлінням військами.

У розвідці США дійшли висновку, що це допомогло Україні повернути близько 400 квадратних кілометрів території.

У Пентагоні вважають, що відключення Starlink для російських сил стало одним із ключових елементів успіху операції.

Bloomberg зазначає, що після втрати доступу до системи у російських військ погіршилася ситуаційна обізнаність та управління підрозділами на фронті.

Аналогічні скарги раніше з’являлися і в російських військових Telegram-каналах.

За даними агентства, США та SpaceX останні місяці працювали над тим, щоб обмежити використання Starlink російськими військовими.

У Вашингтоні систему називають критично важливою для української армії.

Водночас у Bloomberg наголосили, що успіхи України поки не призвели до масштабного перелому на фронті. Росія продовжує наступальні дії на кількох напрямках та намагається перегрупувати сили після проблем із комунікаціями.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2025 року стало відомо, що Міноборони України разом із компанією SpaceX працюють над вирішенням проблеми використання систем Starlink російськими військовими та дронами.

А вже 1 лютого глава компанії Ілон Маск заявив, що заходи для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, дали результат.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що проблеми зі зв’язком у російських військ через блокування Starlink дають ЗСУ можливість перехопити стратегічну ініціативу.

За його словами, втрата супутникового зв’язку значно ускладнює координацію російських військ на полі бою.

