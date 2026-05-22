Євросоюз має діяти відповідно до швидкості здійснення Україною реформ для вступу до ЄС, а не використовувати дискусії про різні моделі інтеграції для того, щоб відкладати повноправне членство.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Вступ України в ЄС: що пропонує Мецола

Вона наголосила, що консенсус полягає в тому, щоб робити наступні кроки, не відкладаючи.

Зараз дивляться

– Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю, – закликала президентка.

Роберта Мецола зазначила, що Європейський союз має не лише визнавати прогрес України, а й ухвалювати власні практичні рішення, що нададуть країнам-кандидатам відчуття, що їхні зусилля не марні.

Мецола закликала відкрити для України перші кластери, як крок, необхідний для українців і який дасть можливість відчути, що Київ проводив реформи не даремно.

Водночас вона застерегла від ситуації, коли дискусія про те, яку саме модель інтеграції варто використати, фактично перетворюється на спосіб залишити країну-кандидат поза ЄС якомога довше.

Президентка зазначила, що можливі різні проміжні етапи, зокрема приєднання до окремих сфер співпраці, таких як єдиний ринок, митний союз, роумінгова зона, програми обміну Erasmus чи Horizon. Однак це не може замінити політичного рішення про майбутнє членство України.

– Нам потрібно просто зробити те, що ми маємо зробити, подивитися, які є можливості, і не використовувати виправдання різними моделями для того, щоб назавжди “припаркувати” країни, бо це ще один ризик, із яким ми стикаємося. Але це не має відбуватися ціною фундаментального рішення, яке було ухвалене – Україна приєднається до ЄС. Я не називатиму дат, це не компетенція Європарламенту, але я хотіла чітко наголосити на цьому, – підсумувала Мецола.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів ЄС запропонував нову модель інтеграції України до Євросоюзу.

Раніше надзвичайний і повноважний посол України, членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні особливого статусу асоційованого члена Європейського Союзу без права голосу може надати державі низку можливостей, тому її не варто сприймати як негативний сценарій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.