Шольц хоче замовити у США винищувачі F-35, які можуть нести ядерну зброю
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче замовити американські винищувачі F-35 у найближчому майбутньому.
Про це повідомляє видання Bild.
Літак є одним із проєктів озброєння, контракти на постачання якого мають бути укладені цього року, заявив Шольц на конференції з безпеки у Берліні.
Американські винищувачі-бомбардувальники необхідні Німеччині для підтримки ядерної участі країни в НАТО.
Спільне використання ядерної зброї пов’язане з концепцією стримування НАТО.
Варто зазначити, що Німеччина не має арсеналу ядерної зброї, але німецькі літаки можуть перевозити американські боєголовки у разі війни. Зараз для таких цілей Бундесвер має реактивні бойові літаки Tornado, але найближчими роками їх хочуть замінити.
Довідка. Винищувачі Lockheed Martin F-35 – це сімейство малопомітних винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління, які розроблені американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company. Їх використовують повітряні сили та морська піхота США, а також військово-морські сили Великої Британії.
Lockheed Martin F-35 – це одномісний літак. Його крейсерська швидкість 850 км/год, а максимальна – 1906 км/год. Бойовий радіус винищувача – 1000 км, дальність польоту – 2200 км. На озброєнні має п’ятиствольну 25 мм роторну гармату GAU-12/U.
На собі літак може нести вісім підвісних елементів, загальною масою 5 тонн.
Вартість одного літака від 83 млн доларів.