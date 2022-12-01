Грудень, 01 в 10:45

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче замовити американські винищувачі F-35 у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє видання Bild.

Літак є одним із проєктів озброєння, контракти на постачання якого мають бути укладені цього року, заявив Шольц на конференції з безпеки у Берліні.

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Американські винищувачі-бомбардувальники необхідні Німеччині для підтримки ядерної участі країни в НАТО.

Спільне використання ядерної зброї пов’язане з концепцією стримування НАТО.

Варто зазначити, що Німеччина не має арсеналу ядерної зброї, але німецькі літаки можуть перевозити американські боєголовки у разі війни. Зараз для таких цілей Бундесвер має реактивні бойові літаки Tornado, але найближчими роками їх хочуть замінити.

Довідка. Винищувачі Lockheed Martin F-35 – це сімейство малопомітних винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління, які розроблені американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company. Їх використовують повітряні сили та морська піхота США, а також військово-морські сили Великої Британії.

Lockheed Martin F-35 – це одномісний літак. Його крейсерська швидкість 850 км/год, а максимальна – 1906 км/год. Бойовий радіус винищувача – 1000 км, дальність польоту – 2200 км. На озброєнні має п’ятиствольну 25 мм роторну гармату GAU-12/U.

На собі літак може нести вісім підвісних елементів, загальною масою 5 тонн.

Вартість одного літака від 83 млн доларів.