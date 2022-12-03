Грудень, 03 в 16:38

Російський диктатор Володимир Путін може використати тему переговорів з Україною для переозброєння своєї армії, перш ніж розпочати нову атаку.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю виданню The Telegraph.

Він висловив побоювання, що господар Кремля може вдавати, що веде переговори, а насправді направить в Україну ще більшу кількість солдатів та боєприпасів.

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Очільник МЗС Британії зазначив, що ті, хто підтримує Україну, повинні бути “дуже, дуже обережними” щодо теми так званих мирних переговорів, оскільки Путін “не діє сумлінно”.

– Справа в тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо “мирні” переговори – і я вживаю слово “мир” у лапках – ініціюються Володимиром Путіним, – наголосив Клеверлі.

Міністр попередив про існування ризику, що Кремль використає так зване припинення вогню, щоб “навчити більше військ і виготовити більше боєприпасів”, а також відновити свої знесилені війська та переозброїти їх.

– Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців… Вирішення цього має бути стійким, значущим, реальним. Нам варто остерігатися паузи, яку Росія використає лише як спосіб переконатися, що її наступна фаза агресії буде ефективнішою, ніж поточна, – уточнив Клеверлі.

Міністр нагадав, що після подібних пауз у минулому РФ лише посилювала свою агресію. Зокрема, після Грузії було захоплення українського Криму та війна на Донбасі.

– Грузія – це мало бути одноразовим, чи не так? Крим – це мало бути одноразовим, чи не так? Східна Україна – це мало бути одноразовим. Насправді… все це наростало до цієї останньої хвилі агресії, – повідомив Клеверлі.

Як зазначає видання, після більш ніж дев’яти місяців повномасштабної війни точиться публічна дискусія щодо того, чи є шлях до мирних переговорів між Україною та РФ. І серед західних лідерів виникають розбіжності щодо цього.

Днями президент США Джо Байден заявив, що готовий до переговорів із Путіним, якщо той продемонструє зацікавленість до припинення війни в Україні.

Раніше в Білому домі заперечували тиск на Київ щодо переговорів з РФ.